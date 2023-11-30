В Минске обсудили актуальные тенденции развития и применения ИИ

28 ноября 2023 года состоялась бизнес-встреча на тему «Актуальные тенденции развития и применения искусственного интеллекта», организованная Представительством немецкой экономики в Республике Беларусь совместно с Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ, сообщает пресс-служба Парка.

Мероприятие открыл Временный Поверенный в делах Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь Михаэль Новак.

Заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский представил обзор развития технологий ИИ в Беларуси, рассказал о применении этих технологий компаниями-резидентами ПВТ при разработке собственных ИТ-продуктов.

В программе приняли активное участие компании-резиденты, использующие технологии ИИ в здравоохранении, в сфере защиты окружающей среды, для обработки текстовой информации.

Отдельно были рассмотрены правовые аспекты применения ИИ и современные мировые подходы к его правовому регулированию.