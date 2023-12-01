Круглый стол по информационной безопасности прошел в БГУИР

24 ноября в БГУИР состоялся круглый стол "Идеальный специалист по информационной безопасности в новой реальности".

Мероприятие прошло в рамках ежегодной конференции «Код информационной безопасности — 2023». Организаторами круглого стола от БГУИР выступили Студенческая научно-исследовательская лаборатория и Совет молодых ученых университета.

В дискуссии со студентами приняли участие эксперты в области информационной безопасности: Сергей Меньшиков, начальник отдела кибербезопасности ООО «Приорбанк»; Антон Тростянко, руководитель департамента защиты информации ООО «Надежные программы» (hoster.by); Алексей Мунтян, основатель и генеральный директор компании «Privaсy Advoсates».

В ходе встречи обсудили, что может предложить сфера информационной безопасности начинающим специалистам, какие навыки больше всего ценятся работодателями в современную эпоху, как грамотно составить резюме и многое другое.



В завершении круглого стола специалисты выделили самых активных участников дискуссии.