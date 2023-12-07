Microsoft готовит революционную Windows с ориентацией на ИИ

Новая дорожная карта Windows начинает формироваться под руководством новой команды Microsoft по Windows и веб-интерфейсам, пишет Windows Central.

Microsoft планирует выпустить новую крупную версию платформы Windows в 2024 году под кодовым названием Germanium, на которой и будет основана новая версия Hudson Valley. Итак, в чем суть этой новой дорожной карты Windows и чего мы можем ожидать от следующей версии Windows?

Было решено вернуться к традиционному трехлетнему циклу выпуска основных версий платформы Windows, дополняя ежегодный выпуск платформы небольшими обновлениями каждые несколько месяцев, известными внутри компании как обновления «Moment». Сообщается, что эти изменения вступят в силу после запуска версии Hudson Valley в 2024 году, поэтому ожидается как минимум еще одно обновление «Moment» для текущей версии Windows 11, которая, по словам источников, выйдет в феврале или марте в начале следующего года.

Большое внимание в версии Hudson Valley уделяется искусственному интеллекту нового поколения, который интегрируется во всю ОС, большая часть из которых, вероятно, потребует для работы нового оборудования NPU.

Новой функцией Microsoft станет внедрение оболочки Windows на базе искусственного интеллекта, дополненной «расширенным вторым пилотом», которая сможет постоянно работать в фоновом режиме для улучшения поиска, запуска проектов или рабочих процессов, понимания контекста.

Компания работает над новой функцией истории/временной шкалы, которая позволит пользователям прокручивать назад во времени все приложения и веб-сайты, которые запомнил Copilot, и которые можно фильтровать на основе конкретных критериев поиска пользователя. Например, вы можете ввести «Доходы за 24 финансовый год», и каждый случай, когда этот термин был на экране, снова появится, чтобы вы могли его увидеть и открыть.

ИИ также улучшит поиск в Windows. Если вы не помните название или содержание документа, поисковый запрос «найди мне документ, который Боб прислал мне в WhatsApp несколько дней назад» поможет находить нужные файлы.

Другие функции искусственного интеллекта включают в себя так называемое суперразрешение, которое будет использовать оборудование NPU для повышения качества видео и игр. В разработке также находится улучшенная версия Live Captions, которая сможет переводить на различные языки в режиме реального времени, будь то звук в видео или во время живого разговора.

Microsoft работает даже над обоями на базе искусственного интеллекта, которые будут использовать машинное обучение для идентификации слоев в любом изображении и создавать небольшой эффект параллакса, который взаимодействует с вашим курсором или встроенным гироскопом на портативном устройстве.

Я также слышал, что Microsoft работает над несколькими ключевыми улучшениями в области энергосбережения, которые, по словам источников, смогут продлить срок службы батареи до 50% на определенном оборудовании. В разработке также находится новая функция «зеленого питания», которая попытается зарядить ваше устройство, когда Windows обнаружит, что энергия, которую оно получает от сети, является возобновляемой.