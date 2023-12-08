В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp сообщила о появлении новой функции — исчезающие голосовые сообщения.

Эта функция может быть полезна в самых разных ситуациях. Например, если хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз — делиться важной информацией с помощью голосовых сообщений стало ещё безопаснее. Как фото и видео для однократного просмотра, такие голосовые сообщения отмечены специальным значком, который предупреждает, что запись можно прослушать только один раз.

Все личные сообщения в WhatsApp, включая голосовые, по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Голосовые сообщения для однократного прослушивания будут доступны во всем мире в ближайшие несколько дней.