Google Podcasts закроется в апреле 2024 года

Стало известно, когда Google Podcasts перестанет работать. Это случится в 2024 году, а возможности экспорта для YouTube Music и других приложений появятся в ближайшее время.

Google Podcasts перестанет работать в США «уже в апреле 2024 года», при этом компания гарантирует доступность до марта.

Также есть возможность экспортировать подписки на Google Podcasts в виде файла OPML, если вы хотите переключиться на стороннее приложение. У вас будет время до июля 2024 года для переноса/экспорта из Google Podcasts.