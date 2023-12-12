Google закроет сервис Google Play Movies & TV

Google собирается полностью отказаться от Google Play Movies & TV. В октябре компания уже перевела пользователей Android и iOS на приложение Google TV, а также удалила его c большинства смарт-телевизоров и из приложения с Android TV. Однако в недавно опубликованном документе поддержка Google подробно описала, как сможете смотреть шоу и фильмы, купленные через Google Play Movies & TV, когда в январе бренд исчезнет навсегда.

По данным Google, если у вас есть телевизор или потоковое устройство на базе Android TV, вы можете смотреть купленный контент во вкладке «Магазин» (начиная с 17 января). Если есть кабельная приставка или приставка под управлением Android TV, сможете смотреть или брать напрокат видео в приложении YouTube, начиная с того же дня.

Google уже довольно давно медленно отводит пользователей от Google Play Movies & TV, и 9to5Google сообщает, что приложение Google Play Movies & TV на Android TV уже начало указывать на вкладку «Магазин».