Apple добавляет в iPhone новую функцию для защиты от воров

Apple Inc. добавляет в iPhone функцию, которая не позволит ворам получить доступ к важным данным устройства, если они знают пароль пользователя.

Во вторник компания выпустила первую бета-тестовую версию iOS 17.3, которая включает новую функцию защиты от украденных устройств. Для этого потребуется Face ID или Touch ID — без возможности использования пароля — при доступе к сохраненным паролям, изменении настроек Apple ID, просмотре платежной информации и отключении функции «Найти iPhone».

В некоторых случаях воры могли получить доступ к личным данным на iPhone и украсть деньги, зная пароль устройства. Например, вор может наблюдать, как пользователи вводят пароль на свой iPhone в общественном месте, прежде чем украсть устройство.

Требуя Face ID или Touch ID для доступа к критическим частям iPhone, вор не сможет причинить такой большой ущерб. В частности, будет сложнее стереть устройство и перепродать его. Apple не сообщила, когда новая функция будет доступна всем клиентам, но компания планирует выпустить iOS 17.3 публично в начале следующего года.