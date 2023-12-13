Apple добавляет в iPhone новую функцию для защиты от воров

Apple Inc. добавляет в iPhone функцию, которая не позволит ворам получить доступ к важным данным устройства, если они знают пароль пользователя.
Во вторник компания выпустила первую бета-тестовую версию iOS 17.3, которая включает новую функцию защиты от украденных устройств. Для этого потребуется Face ID или Touch ID — без возможности использования пароля — при доступе к сохраненным паролям, изменении настроек Apple ID, просмотре платежной информации и отключении функции «Найти iPhone».
В некоторых случаях воры могли получить доступ к личным данным на iPhone и украсть деньги, зная пароль устройства. Например, вор может наблюдать, как пользователи вводят пароль на свой iPhone в общественном месте, прежде чем украсть устройство.
Требуя Face ID или Touch ID для доступа к критическим частям iPhone, вор не сможет причинить такой большой ущерб. В частности, будет сложнее стереть устройство и перепродать его. Apple не сообщила, когда новая функция будет доступна всем клиентам, но компания планирует выпустить iOS 17.3 публично в начале следующего года.
«В тех редких случаях, когда вор может наблюдать, как пользователь вводит пароль, а затем украсть устройство, Stolen Device Protection добавляет новый уровень защиты».
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