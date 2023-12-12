iOS 17.2 выходит с новым приложением Journal

Обновление Apple iOS 17.2 теперь доступно для последних моделей iPhone. Обновление включает в себя новое приложение Apple Journal, которое позволяет писать о событиях в вашей жизни с помощью подсказок, основанных на данных телефона, а также с возможностью записи пространственного видео.

Приложение Journal, анонсированное еще на WWDC в июне, представляет собой функцию, ориентированную на здоровье и хорошее самочувствие, цель которой — заставить задуматься о маленьких и больших моментах в вашей жизни. Его фишка заключается в способности распознавать «Моменты» на основе данных телефона, включая места, которые посетили, фотографии, которые сделали, или тренировки, которые уже прошли. Затем смартфон может предложить написать текст на основе этих действий.

Также имеется поддержка записи пространственного видео — функция, анонсированная вместе с iPhone 15 в сентябре. Это работает путем одновременной записи видео с основной и сверхширокоугольной камер телефона для создания 3D-видео.

Другие функции, доступные в версии iOS 17.2, включают возможность настроить кнопку действия iPhone 15 Pro для перевода фраз, новые виджеты погоды и новые функции для приложения «Сообщения», включая удобную кнопку для быстрого перехода к первому непрочитанному сообщению в разговоре. Обновление добавляет поддержку Qi2 в iPhone 13 и 14, а также более быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт без необходимости использования зарядного устройства марки MagSafe.

Обновление Apple iOS 17.2 теперь доступно для последних моделей iPhone. Обновление включает в себя новое приложение Apple Journal, которое позволяет писать о событиях в вашей жизни с помощью подсказок, основанных на данных телефона, а также с возможностью записи пространственного видео.

Приложение Journal, анонсированное еще на WWDC в июне, представляет собой функцию, ориентированную на здоровье и хорошее самочувствие, цель которой — заставить задуматься о маленьких и больших моментах в вашей жизни. Его фишка заключается в способности распознавать «Моменты» на основе данных телефона, включая места, которые посетили, фотографии, которые сделали, или тренировки, которые уже прошли. Затем смартфон может предложить написать текст на основе этих действий.

Также имеется поддержка записи пространственного видео — функция, анонсированная вместе с iPhone 15 в сентябре. Это работает путем одновременной записи видео с основной и сверхширокоугольной камер телефона для создания 3D-видео.

Другие функции, доступные в версии iOS 17.2, включают возможность настроить кнопку действия iPhone 15 Pro для перевода фраз, новые виджеты погоды и новые функции для приложения «Сообщения», включая удобную кнопку для быстрого перехода к первому непрочитанному сообщению в разговоре. Обновление добавляет поддержку Qi2 в iPhone 13 и 14, а также более быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт без необходимости использования зарядного устройства марки MagSafe.