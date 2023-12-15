Samsung представил серию ноутбуков Galaxy Book4

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске своей умной линейки ПК: Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro и Book4 Pro 360. Новая серия оснащена новым интеллектуальным процессором, более ярким и интерактивным дисплеем, а также надежной системой безопасности. По словам компании, это начало новой эры компьютеров с искусственным интеллектом, которые предлагают максимальную производительность, мобильность и оптимальные возможности подключения.

«Samsung стремится дать людям возможность испытать новые возможности, которые улучшат их повседневную жизнь. Эта новая парадигма может быть достигнута благодаря нашей обширной экосистеме Galaxy и открытому сотрудничеству с другими лидерами отрасли», — сказал президент и руководитель подразделения в Samsung Electronics. «Серия Galaxy Book4 играет ключевую роль в обеспечении лучших в своем классе возможностей подключения к нашей экосистеме, которые расширят возможности взаимодействия людей со своими ПК, телефонами, планшетами и другими устройствами, обеспечивая по-настоящему интеллектуальный опыт».

Серия оснащена новым процессором Intel Core Ultra 9, который объединяет в одном корпусе более быстрый центральный процессор (ЦП), высокопроизводительный графический процессор (ГП) и недавно добавленный нейронный процессор (НПУ).

Модернизированный дисплей серии Galaxy Book4 обеспечивает четкое изображение благодаря дисплею Dynamic AMOLED 2X, который обеспечивает четкую контрастность и яркие цвета как в помещении, так и на улице. Vision Booster использует интеллектуальный алгоритм уличного освещения для автоматического улучшения видимости и цветопередачи в условиях яркого освещения, а антибликовая технология уменьшает отвлекающие отражения. Благодаря сенсорному экрану, добавленному во все три модели, серия Galaxy Book4 не только обеспечивает четкое изображение, но и является полностью интерактивной — предлагая оптимизированный и знакомый сенсорный пользовательский интерфейс, такой же, как на вашем смартфоне или планшете.

Динамики AKG Quad с Dolby Atmos обеспечивают чистый и четкий звук. Двойные микрофоны студийного качества с двунаправленным шумоподавлением с использованием искусственного интеллекта четко улавливают голос во время видеовызовов, даже в шумной обстановке на открытом воздухе. Auto Switch9 позволяет вам легко подключать наушники к нескольким устройствам — от смартфона, планшета и часов до телевизора, а теперь и к ПК. Большой тачпад и широкий набор портов, включая HDMI 2.1, также призваны повысить удобство использования серии Galaxy Book4.