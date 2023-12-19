ЕС хочет выяснить, как соцсеть X борется с дезинформацией

ЕС возбудил дело против соцсети X, обвинив ее в неспособности бороться с дезинформацией и модерировать контент. Разбирательство инициировано в соответствии с принятым в ноябре 2022 года "Законом ЕС о цифровых услугах" (DSA), который требует от крупных онлайн-платформ устанавливать строгие процедуры по устранению разжигания ненависти и снижению риска дезинформации, соблюдая при этом баланс со свободой выражения мнений.

Представитель регулятора Тьерри Бретон заявил, что этот шаг является ответом на возможные нарушения X обязательств по обеспечению прозрачности и противодействию незаконному контенту и дезинформации. Еврокомиссия также проверит "обманчивый дизайн пользовательского интерфейса" — те самые "синие галочки", которые, по утверждению X, отмечают учетные записи с подпиской Premium, проверенными именем и фото профиля.

Это первое расследование в рамках DSA. На данный момент идет процесс сбора доказательств, который, впрочем, может занять длительное время, так как DSA не устанавливает никаких сроков для завершения официального разбирательства. Нарушителям грозят штрафы в размере до 6% годового дохода.