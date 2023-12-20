Представлен флагман Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3

Вслед за многими компаниями, уже представившими свои флагманские смартфоны на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, это же сделала и компания Nubia (дочернее предприятие ZTE). Она провела презентацию своей новинки — Nubia Z60 Ultra.

У смартфона дисплей AMOLED 6.8" с пиковой яркостью 1500 кд/кв.м. и частотой обновления 120 Гц. Отличительной особенностью является то, что у дисплея нет вырезов или отверстий, а фронтальная 12 Мпикс камера размещена непосредственно под ним.

На тыльной стороне корпуса размещены основная камера на базе сенсора Sony IMX800 с разрешением 50 Мпикс и поддержкой оптической стабилизации, камера с широкоугольным объективом на 50 Мпикс с автофокусировкой и оптической стабилизацией, а также перископный модуль OmniVision на 64 Мпикс. Поддерживается съемка видео 8K на скорости 30 кадров в секунду или 4K на скорости 120 кадров в секунду. Для улучшения качества снимков используются технологии, базирующиеся на искусственном интеллекте.

Базируется Nubia Z60 Ultra на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5X объемом 8-16 Гб и накопителем формата UFS 4.0 объемом 256 Гб — 1 Тб. В смартфон встроена система охлаждения с испарительной камерой. Емкость аккумулятора — 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт.

Программная платформа — Android 14 с фирменным интерфейсом MyOS 14.

Уже известные цены на аппараты: 12/256 Гб — $565, 16/512 Гб — $665, 16 Гб/1 Тб — $750, 24 Гб/1 Тб — $850.