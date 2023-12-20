Google урегулирует антимонопольный иск за $700 млн

Компания Google выплатит $700 млн в рамках урегулирования антимонопольного иска в США. Ее обвинили в завышении цен посредством ограничений на распространение приложений на Android-устройствах, а также чрезмерной комиссии за транзакции в сервисах.

Google побещала, что расширит возможности разработчиков приложений по предоставлению альтернативных методов получения оплаты за покупки. Кроме того, компания упростит возможность загрузки приложений напрямую у разработчиков.

Потребители в свою очередь получат минимум $2 и смогут претендовать на дополнительные выплаты в зависимости от расходов в Play Store в период с 16 августа 2016 года по 30 сентября 2023 года. К сожалению, это касается только американских пользователей.