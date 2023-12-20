ИИ-приложение Shader генерирует уникальные AR-эффекты для соцсетей

Американский стартап Shader c белорусскими корнями выпустил приложение, где пользователи с помощью нейросети могут генерировать новые AR-фильтры для видео- и фотоконтента. По словам основательницы проекта Дарьи Сесицкой, окончательное решение о запуске продукта перед рождественскими праздниками было принято, когда один из крупных американских блогеров опубликовал обзор о приложении у себя в X (экс-Twitter).

"Мне нравится, как блогер описал наш стартап – Text-to-AR. Традиционно создание AR-фильтров требовало профессионального кодинга и дизайна. Наша команда делает ноукод-инструмент, создавая камеру смартфона будущего. Благодаря Shader каждый сможет создать эффект, фильтр только с помощью промта или даже голоса. Мы изучаем идею того, что пользователь может произнести что-нибудь в роде "Hey Shader, make me look cyberpunk" ("преврати меня в киберпанк героя") или "add elf ears" ("добавь эльфийские уши"), и результат может появиться в real-time-камере", – подчеркивает Дарья.

Как выглядит процесс создания креатива. Вы описываете на английском языке то, что хотите получить от нейросети. Например, "Merry Christmas", а затем ИИ генерирует рождественский эффект, который отобразится на фото или видео в реальном времени. Сам фильтр можно экспортировать в другие соцсети. Одним из преимуществ своего приложения разработчики считают то, что нейросеть может генерировать эффекты сразу с несколькими людьми в кадре.

Стартап Shader состоит из экс-сотрудников стартапa Wannaby, компаний Snapchat, Pinata Farms и Blizzard. В августе 2023 года компания официально объявила о привлечении инвестиций в размере $580000 от Betaworks, Greycroft, Differential Ventures, Mozilla Ventures и On Deck. Также Shader попал в известный Нью-Йоркский акселератор AI Camp, куда проходят всего 12 стартапов в год.

Cегодня команда также делает предрождественский запуск на Product Hunt. Во время праздников все функции приложения будут в бесплатном доступе.