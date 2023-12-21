"Товарищ майор" будет искать владельцев Telegram-каналов

В России создали нейросеть "Товарищ майор", которая способна "вычислять" владельцев Telegram-каналов. Она сейчас проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T.Hunter.

"Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу", — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Этот процесс представляет собой сбор информации из описания канала, его архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов. Нужные сведения ИИ может найти в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, загруженных документах и видеороликах. ИИ действует так же, как человек, однако делает это быстрее и качественнее.

Готовое решение компания планирует запустить в 2024 или 2025 году. Оно разработано для частных или государственных организаций, занимающихся расследованиями киберпреступлений.