Популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2023 года

Популярный техноблогер Маркес Браунли (18 млн подписчиков на YouTube) назвал лучшие смартфоны 2023 года.

По мнению автора, лучшим смартфоном года стал Google Pixel 8. Он получил улучшенный дисплей, новые функции и многолетнюю поддержку обновлений Android. Браунли считает девайс Google практически идеальным смартфоном.

Флагманский iPhone 15 Pro стал устройством с лучшей камерой и самой впечатляющей автономностью, он остается вне конкуренции в плане записи видео. Лучшим "большим девайсом" стал Samsung Galaxy S23 Ultra с дисплеем 6.8", лучшим "маленьким аппаратом" — 5.8" Asus Zenfone 10.

Лучшим складным смартфоном года Браунли назвал OnePlus Open. В номинации "Лучший дизайн" победил Honor Magic V2. Samsung Galaxy A54, соотношение цены и качества которого автор назвал оптимальным, получил награду "За ценность".

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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