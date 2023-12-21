Google в России оштрафовали на $50 млн

Таганский суд Москвы назначил Google очередной оборотный штраф за повторный отказ компании удалить из YouTube запрещенную в России информацию: "фейки об СВО, экстремистский контент, а также ЛГБТ-пропаганду". "Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ <...> Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4.611.738.636 российских рублей (около $50 млн)", — говорится в решении суда.

В начале заседания юрист, представлявший Google, просил истребовать сведения о полномочиях должностных лиц, составивших протокол, а также вызвать в суд сотрудников Роскомнадзора, которые делали скриншоты. По его мнению, "имелись разночтения в дате и времени скриншотов, которые проставлены машиной и вручную". В этой просьбе было отказано.

В 2021 году Таганский суд Москвы уже назначал Google штраф в размере 7.2 млрд российских рублей, а затем американская компания была повторно оштрафована на 21.7 млрд российских рублей за неудаление фейков о действиях российской армии.