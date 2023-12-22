240 млн компьютеров могут оказаться на свалке к 2025 году

Как известно, 14 октября 2025 года корпорация Microsoft перестанет выпускать бесплатные обновления для Windows 10. По мнению экспертов аналитической компании Canalys, это вынудит огромное количество пользователей отказаться от своих компьютеров, так как их будет невозможно обновить до Windows 11. В буквальном смысле могут оказаться на свалке до 20% всех устройств, работающих под управлением Windows 10, — это 240 млн в абсолютном выражении. Приводится такое сравнение: если представить, что все эти устройства — ноутбуки, и сложить их стопкой, то ее высота превысит диаметр Луны на 600 км.

Эксперты считают, что OEM-производители должны закладывать долговечность, ремонтопригодность и возможность вторичной переработки в конструкцию своей техники, а поставщики ОС должны обеспечивать удобство использования и безопасность как можно дольше. К сожалению, в настоящее время на рынке нет законов, которые бы побуждали производителей поддерживать свою продукцию в течение определенного периода времени.