Утечка исходников GTA V может "уничтожить" его онлайн-режим

После очередной хакерской атаки на Rockstar Games в Сети появился полный исходный код GTA V.

По имеющимся данным, исходники GTA V весят около 4 Гб, они включают в себя множество файлов движка RAGE, скриншоты ранней версии GTA V, а также первоначальный вариант карты Лос-Сантоса.

Самым неприятным последствием утечки станет то, что в онлайн-режиме читеры будут вести себя еще более агрессивно. Сообщество GTA V уже не первый год выражает недовольство относительно онлайн-режима GTA Online. С момента появления он страдает от читеров, использующих различные баги. В то время, как разработчики из Rockstar Games регулярно выпускают для него обновления с новым контентом, основные проблемы онлайна игнорируются. Теперь же этот режим может стать полностью неиграбельным.

Компания Rockstar Games пока что никак не прокомментировала утечку исходного кода.