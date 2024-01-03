Вышло обновление Telegram

В новом обновлении добавлены улучшения для звонков — красочный новый дизайн и экономный расход заряда батареи, — а также эффект растворяющихся сообщений при удалении, крупнейшее в истории Telegram обновление платформы для создания ботов и другие нововведения.

В этом обновлении полностью переработан внешний вид звонков, добавлены новые анимации и цветные фоны, которые меняются в зависимости от стадии звонка: при вызове, во время разговора и после его окончания. Обновлённый интерфейс потребляет меньше ресурсов, благодаря чему экономит заряд аккумулятора и лучше работает на старых устройствах.

Среди десятков нововведений для ботов — возможность отправлять реакции на сообщения, управлять реакциями, цитатами и ссылками, отвечать в другие чаты — и многое другое.

Кроме того, боты с правами администраторов в каналах теперь могут получить информацию о розыгрышах призов и голосах от пользователей.