Клавиатура для Windows получит первое большое обновление за 30 лет

Microsoft хочет, чтобы 2024 год стал «годом ПК с искусственным интеллектом», и начинает со значительного изменения клавиатуры на новых ноутбуках и ПК.

Новая кнопка Copilot будет поставляться на множество новых ПК и ноутбуков от партнеров Microsoft, обеспечивая быстрый доступ к системе Windows Copilot на базе искусственного интеллекта одним нажатием кнопки клавиатуры.

Клавиша Copilot — это первое большое изменение в раскладке клавиатуры ПК с Windows почти за три десятилетия. «Почти 30 лет назад мы представили клавишу Windows на клавиатуре ПК, которая позволила людям во всем мире взаимодействовать с ПО», — говорит Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент и директор по потребительскому маркетингу Microsoft. «Мы рассматриваем это как еще один важный момент в нашем пути к Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК».

Новая кнопка Copilot заменит клавишу меню, которая была введена вместе с Windows несколько десятилетий назад. На большинстве клавиатур она будет располагаться рядом с правой клавишей Alt, причем ее расположение зависит от OEM-производителя и от рынка. Это то же самое место, где Microsoft добавила специальную клавишу Office на свои клавиатуры в 2019 году. Клавиша Copilot просто запускает Windows Copilot, встроенный в Windows 11, предлагая чат-бота в стиле ChatGPT, который может отвечать на запросы или даже выполнять действия внутри Windows.