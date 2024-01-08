В МТС поступили в продажу ноутбуки Tecno Megabook T1 и S1

В интернет-магазин МТС поступили в продажу ноутбуки Tecno Megabook T1 (T15DA) и Megabook S1. Высокотехнологичные новинки можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса.

Флагманский ноутбук Tecno Megabook S1 16/512 ГБ готов предоставить безупречное качество изображения и высокую производительность в стильном сверхтонком корпусе. Толщина устройства составляет всего 13,5 мм, а вес — 1,35 кг. Корпус изготовлен из магниевого сплава с пятислойным напылением наноматериалов, которое делает его поверхность теплым и приятным на ощупь.

Tecno Megabook S1 оснащен ярким 15,6-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, сверхчетким разрешением 3200x2000 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей готов порадовать плавной картинкой и потрясающей детализацией, а поддержка 100% цветовой гаммы sRGB обеспечивает богатую цветопередачу. Экран прошел сертификацию TÜV Eye Comfort, которая подтверждает, что он создает минимальную нагрузку на зрение даже после длительного использования.

За высокую скорость работы и быструю загрузку приложений отвечает двенадцатиядерный процессор Intel Core i5 12-го поколения, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диском на 512 ГБ. Система охлаждения Ice Storm, состоящая из двух мощных кулеров и большой испарительной камеры, эффективно рассеивает тепло. Для подключения сторонних устройств предусмотрено 7 разъемов. Встроенный аккумулятор емкостью 70 Вт/ч обеспечивает до 13 часов автономной работы.

Новый флагман Tecno Megabook S1 16/512 ГБ (S15AM) можно купить за 3699 рублей при оплате всей стоимости сразу или оформить в рассрочку от 165 рублей в месяц.

Ноутбук Tecno Megabook T1 16/512 ГБ (T15DA) удачно совмещает компактные габариты, продолжительную автономность и сбалансированную производительность. Толщина корпуса составляет 14,8 мм, а вес — 1,56 кг, что позволяет легко поместить его в рюкзак или просто носить в руках. Высокое качество изображения обеспечивает яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD. Поддержка 100% охвата цветового пространства sRGB поможет увидеть все оттенки, которые используются на большинстве интернет-страниц.

Ноутбук собран на базе мощного восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 5800U, укомплектован 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Такая платформа отлично справляется с большинством повседневных, учебных и офисных задач. С большим комфортом работать ночью позволит мягкая подсветка клавиатуры. Для видеозвонков предусмотрена FHD-камера с защитой приватности и функция шумоподавления, которая улучшает качество связи. В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальцев.

Ноутбук снабжен 9 портами для подключения большого количества разнообразных устройств. Среди них: слот для карты памяти microSD, видеовыход HDMI 1.4, разъемы USB 3.0, USB 3.1 и Type-C. Благодаря внушительной батарее емкостью 70 Вт/ч устройство способно продемонстрировать до 17,5 часов автономной работы. За быструю зарядку отвечает компактный адаптер питания мощностью 65 Вт.

Tecno Megabook T1 16/512 ГБ (T15DA) предлагается за 2599 рублей. Новинку можно оформить в рассрочку от 117 рублей в месяц.