Microsoft назначила своего наблюдателя в совет директоров OpenAI

Исполнительный директор Microsoft Ди Темплтон присоединилась к совету директоров OpenAI в качестве наблюдателя без права голоса. По словам человека, знакомого с ситуацией, в рамках более широкой реорганизации совета директоров после кратковременного увольнения главного исполнительного директора стартапа.

Темплтон проработала в Microsoft более 25 лет и является вице-президентом компании по технологическим и исследовательским партнерствам и операциям, согласно ее профилю в LinkedIn. По словам человека, говорившего на условиях анонимности, она уже начала посещать заседания совета директоров для обсуждения частных вопросов. OpenAI и Microsoft отказались от комментариев.

Через несколько дней после того, как в ноябре совет директоров OpenAI отстранил от должности генерального директора Сэма Альтмана, стартап согласился восстановить его в должности, заменить всех своих директоров, кроме одного, и предоставить место наблюдателя без права голоса Microsoft, своему крупнейшему инвестору.