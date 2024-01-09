Представлено большое обновление Wi-Fi

Wi-Fi Alliance официально сертифицирует устройства, поддерживающие Wi-Fi 7, новое поколение беспроводного домашнего интернета. Благодаря сертификации устройства Wi-Fi 7 гарантированно будут взаимодействовать друг с другом, и в 2024 году мы увидим новые технологические продукты, такие как телефоны, ноутбуки и маршрутизаторы, оснащенные этим стандартом, что может обеспечить огромный прирост скорости и эффективности по сравнению даже с Wi-Fi 6E.

В своем заявлении альянс заявляет, что Wi-Fi 7 будет лучше существующих стандартов для потоковой передачи с высокой пропускной способностью. Wi-Fi предлагает вдвое большую полосу пропускания канала — со 160 МГц до 320 МГц — по сравнению с самыми быстрыми устройствами стандартов Wi-Fi 5, 6 или 6E, а это означает, что потенциал для беспроводной загрузки составляет более двух гигабит в секунду.

Также будет представлена ​​функция Multi-Link Operation (MLO), которая, по сути, представляет собой агрегацию беспроводных каналов — связанные соединения распределяются по двум или трем диапазонам 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, что дает большую скорость и стабильность при выходе из зоны действия сети.

В новом стандарте есть и другие особенности, которые, по словам альянса, будут означать большую эффективность, пропускную способность и стабильность, а устройства Wi-Fi 7 будут обратно совместимы с предыдущими версиями Wi-Fi. Старые устройства не получат прямой выгоды от новых функций маршрутизатора Wi-Fi 7, но вскоре это получат новые ноутбуки и телефоны.