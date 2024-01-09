Новый ноутбук Lenovo объединяет Windows и Android в одном устройстве

Ноутбук ThinkBook Plus Hybrid работает как обычный гаджет с Windows. Но когда снимаешь дисплей с ноутбука, он превращается в Android-планшет.

Нижняя половина устройства —Windows — оснащена процессором Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и аккумулятором емкостью 75 Втч. Верхняя половина оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти и аккумулятором емкостью 38 Втч. У них один и тот же 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K, пишет The Verge.

Ожидается, что ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid поступит в продажу во втором квартале этого года по стартовой цене около 1999 долларов.