Google удаляет 17 функций из Google Assistant

Несколько «неиспользуемых» функций Google Assistant вскоре присоединятся к печально известному кладбищу Google. Например, возможность использовать свой голос для отправки электронной почты, видео или аудиосообщений — поскольку поисковый гигант вводит изменения. Компания также меняет способ работы микрофона в приложении Google и панели поиска Pixel.

По данным 9to5Google, начиная с 26 января пользователи, которые активируют любую из 17 удаляемых вскоре функций Assistant, будут уведомлены о прекращении поддержки, а большинство из них перестанут работать на устройствах с 26 февраля. Эта новость появилась менее чем через день после того, как Google объявила об увольнении около тысячи сотрудников, некоторые из которых работали над Google Assistant.

Удаление функций повлияет на мобильные устройства, умные часы и другие устройства с динамиками/дисплеями, хотя Google предлагает обходные пути для сохранения некоторых утраченных функций. Однако некоторые опции, например, интеграция с сервисом медитации Calm, полностью удаляются.