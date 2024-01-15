ИИ повлияет на 40 % рабочих мест в мире

Согласно анализу Международного валютного фонда, искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, при этом развитые экономики столкнутся с большим риском, чем развивающиеся рынки и страны с низкими доходами.

«В большинстве сценариев ИИ, скорее всего, усугубит общее неравенство — тревожную тенденцию, которую политики должны активно решать, чтобы не допустить дальнейшего разжигания социальной напряженности с помощью технологий», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в сообщении в блоге, посвященном исследованию.

По ее словам, страны должны обеспечить «комплексные системы социальной защиты» и программы переподготовки уязвимых работников. Согласно анализу, хотя ИИ потенциально может полностью заменить некоторые рабочие места, более вероятным сценарием является то, что он дополнит человеческий труд. В странах с развитой экономикой может оказаться затронуто около 60% рабочих мест, что больше, чем в странах с развивающейся экономикой и странах с низкими доходами.

Компании вкладывают деньги в новые технологии, иногда вызывая у сотрудников беспокойство по поводу будущего их должностей. Одним из примеров является Buzzfeed Inc., которая объявила о планах использовать искусственный интеллект для создания контента и закрыла свой основной отдел новостей, уволив более 100 сотрудников.