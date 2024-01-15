Windows 11 получит поддержку USB4 2.0

Windows 11 в скором времени сможет использовать преимущества сверхбыстрых USB-устройств, так как сейчас Microsoft тестирует поддержку нового стандарта USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с.

Предварительная версия была выпущена через канал Microsoft Dev Channel в программе Windows Insider — собственном сообществе Microsoft для профессионалов и энтузиастов Windows, где они могут опробовать новые функции и версии ОС Windows и оставить отзыв.

На данный момент тестирование будет очень ограничено, поскольку для поддержки этого стандарта скорости USB компьютер должен быть оснащен одним из самых передовых процессоров Intel Core 14-го поколения серии HX. Эта линейка процессоров была анонсирована только на выставке CES 2024 8 января, поэтому в настоящее время очень немногие пользователи будут иметь к ней доступ.