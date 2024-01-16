Исследователи: ИИ скоро сможет убедительно имитировать почерка человека

Инструменты искусственного интеллекта уже позволяют людям создавать пугающе убедительные голосовые клоны и дипфейки. Вскоре ИИ можно будет использовать и для имитации стиля почерка человека.

Исследователи из Университета искусственного интеллекта Мохамеда бен Заида (MBZUAI) в Абу-Даби говорят, что они разработали технологию, которая может имитировать чей-то почерк на основе всего лишь нескольких абзацев письменного материала. Для этого исследователи использовали модель трансформатора — тип нейронной сети, предназначенной для изучения контекста и значения последовательных данных.

Команда MBZUAI, которая называет себя первым в мире университетом искусственного интеллекта, получила от Ведомства по патентам и товарным знакам США патент на систему искусственного интеллекта.