Samsung работает над созданием "умного кольца"

Samsung завершила мероприятие Unpacked тизером нового Galaxy Ring – «умного кольца». Компанич только что объявила, что работает над созданием нового гаджета. Samsung кратко описала его как «мощное и доступное» устройство для здоровья и хорошего самочувствия.

За исключением краткого видеоролика, показывающего, как выглядит Galaxy Ring, Samsung не рассказала о нем ничего. Например, компания не сообщила, когда выйдет устройство и сколько оно может стоить.

Напомним, что 17 января Samsung провела мероприятие, на котором представила новые смартфоны линейки Galaxy S24 с поддержкой ИИ.