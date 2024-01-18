Samsung работает над созданием "умного кольца"

Samsung завершила мероприятие Unpacked тизером нового Galaxy Ring – «умного кольца». Компанич только что объявила, что работает над созданием нового гаджета. Samsung кратко описала его как «мощное и доступное» устройство для здоровья и хорошего самочувствия.

За исключением краткого видеоролика, показывающего, как выглядит Galaxy Ring, Samsung не рассказала о нем ничего. Например, компания не сообщила, когда выйдет устройство и сколько оно может стоить.

Напомним, что 17 января Samsung провела мероприятие, на котором представила новые смартфоны линейки Galaxy S24 с поддержкой ИИ.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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