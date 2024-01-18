Samsung выпустила линейку смартфонов Galaxy S24 с поддержкой ИИ

Samsung представила свою последнюю линейку флагманских смартфонов — серию Galaxy S24 во время мероприятия Unpacked 17 января.

Новая линейка Samsung включает Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Помимо обычного обновления процессора, которое происходит с каждым новым поколением, каждая модель Galaxy S24 получила и другие опции: от настроек дизайна до изменения размеров экрана. Однако основной фишкой новых смартфонов Samsung является ИИ на базе Qualcomm и Google, который обеспечивает полезные функции и улучшения для фотосьемки.

Все смартфоны Samsung Galaxy S24 работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Базовая модель Galaxy S24 теперь имеет размер 6,2 дюйма вместо 6,1, размер Galaxy S24 Plus теперь составляет 6,7 дюйма, а не 6,6 дюйма. Galaxy S24 Ultra имеет те же 6,8 дюйма, что и предыдущие модели, но Samsung в этот раз отказалась от изогнутых краев дисплея в пользу плоских.

Металлический корпус Galaxy S24 Ultra был заменен на титан, что, возможно, способствовало тому, что конструкция стала немного тоньше. Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus также получили небольшой редизайн: менее закругленные и более прямоугольные края.

Samsung переключил вторую зум-камеру Galaxy S24 Ultra с ожидаемого объектива с 10-кратным оптическим зумом на объектив с 5-кратным оптическим зумом. Тем не менее, Galaxy S24 Ultra может делать фотографии с 10-кратным зумом и методом объединения пикселей, который в основном обрезается до 50-мегапиксельного сенсора 5-кратного объектива.

Samsung уделила большое внимание искусственному интеллекту. В сотрудничестве с Google компания Samsung применила свой «Galaxy AI» для редактирования фотографий и функций поиска, например, включая новую опцию «Круг для поиска» от Google. А в Galaxy S24 Ultra с S Pen искусственный интеллект может предоставлять краткое изложение рукописных заметок, автоматически форматировать их в цифровой формат и проверять орфографию и грамматику.

Цена на Galaxy S24 начинается от 799,99 долларов, Galaxy S24 Plus — от 999,99 долларов, а Galaxy S24 Ultra — от 1299,99 долларов. Цены для белорусского рынка пока не называются.