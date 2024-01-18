Следующее обновление iOS усложнит взлом iPhone

Ожидается, что на следующей неделе Apple включит новую функцию безопасности в iOS 17.3 под названием «Защита украденных устройств», которая значительно усложнит потенциальным ворам телефона возможность завладеть Apple ID и любой финансовой информацией, которая хранится на устройстве.

На данный момент кода блокировки экрана достаточно для доступа или изменения конфиденциальных и финансовых данных, но с обновлением ворам придется использовать Face ID или Touch ID и, возможно, придется ждать час, чтобы внести определенные изменения. Хотя Apple не объявила конкретно, когда появится эта функция, она тестирует ее в бета-версии 17.3 с декабря.

Новая функция безопасности устраняет ключевую уязвимость, обнаруженную в отчете Wall Street Journal за февраль 2023 года: запомнив код доступа к экрану блокировки iPhone, воры могут легко заблокировать своим жертвам доступ к их Apple ID, пароль для которого можно сбросить, используя тот же код доступа.