ИИ-стартап ElevenLabs оценили в $1,1 млрд

ElevenLabs — стартап, который использует программное обеспечение с ИИ для воспроизведения голосов на более чем двух дюжинах языков, привлек новый раунд финансирования, который оценивает двухлетнюю компанию более чем в 1 миллиард долларов.

В понедельник ElevenLabs заявила, что привлекла $80 млн финансирования под руководством венчурного фонда Andreessen Horowitz при участии Sequoia Capital, Smash Capital и SV Angel. На сегодняшний день компания привлекла $101 миллион. Генеральный директор Мати Станишевски заявил, что последнее финансирование дает его стартапу оценку в 1,1 миллиарда долларов.

Технологические инвесторы вкладывают деньги в стартапы, разрабатывающие инструменты искусственного интеллекта, которые генерируют убедительное аудио и видео, рассматривая возможности для бизнеса в рекламе и СМИ. Но это встревожило исследователей, обеспокоенных распространением обманных дипфейков. В начале прошлого года ElevenLabs заявила, что некоторые использовали ее технологии «для злонамеренных целей».

Генеральный директор стартапа заявил, что аудиоклипы, изображающие людей без их согласия, запрещены и будут удалены. По его словам, в стартапе работают 40 человек. Благодаря инвестициям компания планирует выйти за рамки использования аудиокниг и видеоигр и перейти к медиапроизводству, например, к дублированию фильмов или созданию полноценных актеров с искусственным интеллектом.

Станишевский подчеркнул, что хочет сотрудничать с сектором развлечений. В дополнение к объявлению о финансировании ElevenLabs представляет новую услугу, которая позволяет определенным людям создавать ИИ-версию своего голоса, загружать ее в библиотеку, а затем зарабатывать деньги при ее использовании.