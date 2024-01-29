Microsoft добавляет сенсорное управление в приложения Xbox

Microsoft добавляет сенсорное управление в свои приложения Xbox для устройств iOS и Android. Производитель программного обеспечения начал тестирование сенсорного управления в бета-версиях мобильных приложений Xbox, что позволяет владельцам Xbox удаленно управлять своими консолями и играть в игры на телефонах и планшетах без Bluetooth.

Сенсорное управление идентично тем, что есть в сервисе Xbox Cloud Gaming от Microsoft, обеспечивая наложение на экран, позволяющее удаленно перемещаться по пользовательскому интерфейсу Xbox, открывать игры и транслировать их все со своей консоли без необходимости использования контроллера.

Данная поддержка реализована в версии приложения, начиная с 2401.3.3.