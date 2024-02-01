МТС продлил акцию для новых абонентов тарифной линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» до конца зимы

МТС продлевает акцию для новых абонентов тарифной линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» по 29 февраля 2024 г. В рамках специального предложения новички получат скидку на абонплату, дополнительные минуты во все сети или бесплатный доступ к мультимедийным сервисам с помощью комплексной услуги «Подписка МТС Премиум+». В акции принимают участие тарифы «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40» и «#Безлимитище».

В тарифный план «#ВсёСупер 8» ежемесячно включены безлимит минут исходящих вызовов внутри сети МТС, 100 минут во все сети и 8 ГБ мобильного интернет-трафика на неограниченной скорости. В рамках акции новым абонентам в течение двух календарных месяцев дополнительно доступны еще 200 минут звонков во все сети, а благодаря скидке первые 90 дней размер абонентской платы составит 15,90 руб. в месяц.

Тариф «#ВсёСупер 25» предлагает безлимит звонков внутри сети МТС, 400 минут во все сети и 25 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости. Абонентам «#ВсёСупер 40» предоставляется 40 ГБ мобильного интернета на тех же условиях, а еще они могут бесконечно общаться, звоня на любые номера всех белорусских операторов без взимания дополнительной оплаты.

Благодаря акции на обоих этих тарифах появилась возможность 2 месяца бесплатно пользоваться услугой «Подписка МТС Премиум+», которая добавляет 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, открывает доступ к цифровому телевидению, онлайн-кинотеатрам, большой коллекции книг и музыки, а также дает скидку на ряд других услуг. Абонентская плата на «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» первые 90 дней составит 22,90 и 30,90 руб. соответственно.

А на тарифе «#Безлимитище» в течение первых 6 календарных месяцев с момента подключения можно бесплатно воспользоваться услугой «Безлимит во все сети», во втором полугодии ее стоимость составит 5 рублей. Абонентская плата для новичков на тарифе «#Безлимитище» составит 26,90 руб. первые 90 дней.

Акция для новых абонентов действует по 29 февраля 2024 года. Более подробно с предоставляемыми бонусами можно ознакомиться здесь. С тарифами — здесь.