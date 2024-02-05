В январе в Telegram появились 10 нововведений, в том числе масштабное обновление Избранного, одноразовые голосовые и видеосообщения, отметки о времени прочтения сообщений — и многое другое.

Избранное 2.0

У каждого пользователя Telegram есть отдельный чат Избранное, куда можно отправлять заметки и напоминания, а также пересылать важные сообщения из других чатов.

Это обновление превращает Избранное в продвинутую систему для хранения ссылок, медиафайлов и заметок. Теперь Вы можете выбрать режим просмотра Избранного в виде чатов или компактного списка сообщений, размечать сообщения тегами, а также просматривать все сохранённые сообщения из того или иного чата на вкладке «Избранное» в «Общих медиа».

Новый режим «Показать чаты» позволяет увидеть список всех личных чатов, групп и каналов, из которых пересылали сообщения в Избранное. Любой из чатов можно закрепить вверху списка.

Теги в Избранном

Избранное можно также организовать с помощью тегов, которые позволяют быстро фильтровать сообщения. Теги основаны на эмодзи, так что добавить тег так же просто, как обычную реакцию. Но в отличие от реакций тегам можно присвоить название. Теги уже доступны всем пользователям с подпиской Telegram Premium.

Избранное в «Общих медиа»

В профиле каждого личного чата, группы и канала есть раздел «Общие медиа», где можно быстро найти отправленные или полученные фотографии, ссылки, музыку и многое другое. Теперь в этом разделе появилась вкладка «Избранное» со всеми сообщениями, которые переслали к себе в чат «Избранное».

Улучшенный поиск

Улучшена работа поиска во всех чатах, упрощено переключение между результатами и переход к просмотру в виде списка.

Одноразовые голосовые и видеосообщения

Режим однократного просмотра теперь доступен и при отправке голосовых и видеосообщений. Одноразовые сообщения автоматически удаляются после того, как их прослушает или просмотрит получатель.

Пауза и продолжение записи

Теперь можете поставить запись голосового или видеосообщения на паузу и продолжить позднее — вместо отправки нескольких сообщений.

Время прочтения в личных чатах

Одна галочка (✓) на сообщении в чате означает, что оно доставлено, а две (✓✓) — что оно прочитано получателем. В личных чатах теперь также отображается точное время просмотра сообщений собеседником.

Для времени прочтения доступна отдельная настройка в разделе Конфиденциальность > Время захода. Если скрыли от определённых пользователей время своей последней активности, то можете дополнительно скрыть от них и время прочтения.

Просмотр времени захода и прочтения при скрытии своих

По умолчанию не видите время прочтения сообщений и захода тех пользователей, от которых скрыли своё. С подпиской Telegram Premium сможете не раскрывать время прочтения сообщений и захода — но при этом видеть его у тех пользователей, которые разрешили это в настройках конфиденциальности.

Ограничение входящих сообщений

В этом обновлении Premium-пользователи получили возможность выбрать, кто может писать им сообщения: «Все» или «Контакты и Premium-пользователи». При выборе второго варианта пользователи не из списка контактов и без подписки Premium не смогут отправить сообщение первыми — но смогут ответить, если первым напишете.

Ускоренная загрузка историй и высокое разрешение

Видеоистории теперь загружаются в 4 раза быстрее. Кроме того, Premium-пользователи могут повысить разрешение видео в историях — если для них не принципиален объём интернет-трафика. Всем пользователям теперь доступна настройка скорости воспроизведения видеоисторий.