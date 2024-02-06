Представлен Xiaomi Monitor A24i

Xiaomi представила монитор A24i, предназначенный для продажи на мировых рынках. По сути, это глобальная версия монитора Redmi 1A.

Монитор оснащен 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920x1080 пикселей, поддерживает частоту обновления 100 Гц. Время отклика составляет 6 мс. Дисплей обеспечивает охват 99% цветовой гаммы sRGB, он поддерживает яркость до 250 кд/м2 и контрастность 1000:1.

С трёх сторон рамка является очень узкой, толщина дисплея составляет 7,5 мм. Монитор поддерживается настенное крепление VESA. Подставка позволяет регулировать угол наклона. Габариты составляют 539,9 x 411,4 x 170 мм. Монитор оснащен одним HDMI и DP 1.4. Цена монитора пока не сообщается.