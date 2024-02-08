Стартап Zededa привлек $72 млн на развитие ИИ-инструментов

Zededa, стартап, производящий корпоративные вычислительные инструменты, заявил, что привлек 72 миллиона долларов, подчеркивая стремление инвесторов поддержать бизнес, обеспечивающий бесперебойную работу искусственного интеллекта.

По словам человека, знакомого с ситуацией, в ходе раунда финансирования компания оценивается примерно в 400 миллионов долларов, что вдвое превышает ее стоимость в 193 миллиона долларов на момент последнего раунда в 2022 году, пишет Bloomberg. Этот скачок контрастирует с инвестиционной средой, где финансирование стартапов замедлилось до уровней, не наблюдавшихся за последние пять лет .

Zededa специализируется на периферийных вычислениях — группе сетей и устройств, которые обрабатывают данные как можно ближе к пользователю, а не в далеком центре обработки данных. «Единственное, что нужно ИИ, — это данные», — сказал Клаудио Фаяд, вице-президент по технологиям компании Emerson Automation Solutions, которая внедряет Zededa некоторым клиентам как часть своих продуктов. Он говорит, что данные дают более эффективные результаты при локальном обработке.

Раньше клиенты полагались на аналитическое программное обеспечение для решения большинства задач, но ИИ все чаще становится предпочтительным методом. «Он может адаптироваться с течением времени», — сказал Фаяд. «ИИ может дать вам гораздо более подробный анализ и рекомендации».