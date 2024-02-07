BlueSky станет доступной для всех пользователей

Сервис микроблогов BlueSky от создателя Twitter Джека Дорси на этой неделе откроет возможность регистрироваться на платформе всем пользователям. Ранее доступ к приложению был только по приглашениям.

На сервисе зарегистрировались свыше 3 млн человек, из которых 1,6 млн пользуются приложением ежемесячно. Соцсеть работает на открытом стандарте Authenticated Transfer Protocol (AT), который предполагает децентрализованную социальную сеть. В течение недели в BlueSky смогут зарегистрироваться все пользователи, а в течение месяца сторонние разработчики смогут размещать свои собственные серверы на основе базового протокола AT, который призван конкурировать с ActivityPub.

Джек Дорси запустил BlueSky в марте 2023 года после ухода из Twitter. Ранее BlueSky разрешила всем пользователям просматривать посты в соцсети, а также представила новый логотип в форме бабочки.