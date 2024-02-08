Disney инвестирует в Epic Games $1,5 млрд для создания игровой вселенной

Disney и Epic Games объединяются, чтобы создать то, что описывается как «открытая вселенная игр и развлечений». В рамках объявления Disney сообщила, что инвестирует 1,5 миллиарда долларов в долю в Epic.

Подробностей о том, как будет выглядеть этот проект, мало:

«Помимо игр мирового уровня и взаимодействия с Fortnite, новая вселенная предложит потребителям множество возможностей играть, смотреть, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями от Disney, Pixar, Marvel и многими другими. Игроки, геймеры и фанаты смогут создавать свои собственные истории и впечатления, выражать свой фандом в духе Диснея и делиться контентом друг с другом так, как им нравится. Все это будет работать на Unreal Engine», - рассказали в Disney.

Это далеко не первое сотрудничество Disney и Fortnite, поскольку в игре было представлено огромное количество персонажей «Звездных войн», «Марвел» и других персонажей Диснея. Еще в 2020 году в игре Battle Royale был целый сезон на тему Marvel.