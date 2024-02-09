Поддельное приложение, маскирующееся под LastPass, удалено из App Store

Поддельное приложение, которое маскировалось под менеджер паролей LastPass в App Store, было удалено. Мошенническое приложение было зарегистрировано под именем разработчика (Парвати Патель) и скопировало брендинг и пользовательский интерфейс LastPass в попытке запутать пользователей.

По словам LastPass, помимо того, что фейковое приложение было опубликовано другим разработчиком, который не был владельцем LastPass (LogMeIn), оно также содержало различные орфографические ошибки и подсказки, указывающие на его мошеннический характер.

Apple заявила, что DMA, который разрешает сторонние магазины приложений и платежи, может подвергнуть потребителей риску, поскольку они смогут вести бизнес за пределами своего App Store с неизвестными лицами. Злоумышленники потенциально могут использовать новое регулирование, чтобы обманом заставить потребителей покупать подписки, которые трудно отменить. Apple предупредила, что они могут даже атаковать потребителей вредоносным ПО.

Представляя свой план по обеспечению соответствия DMA, Apple написала: «Новые возможности обработки платежей и загрузки приложений на iOS открывают двери для вредоносного ПО, мошенничества, незаконного и вредоносного контента, а также других угроз конфиденциальности и безопасности». Но в данном случае угроза для потребителей исходила изнутри самого App Store, а не со стороннего веб-сайта.

По данным провайдера аналитики приложений Appfigures, фейковое приложение было выпущено 21 января, что дало ему пару недель, чтобы привлечь внимание пользователей. Но некоторые потребители, похоже, поняли, что приложение не является законным, поскольку все его обзоры в App Store были предупреждением другим о том, что приложение является мошенническим, отметили в компании.

Поддельное приложение также использовало ключевое слово «LastPass» для ранжирования в результатах поиска по этому термину, но это не продвинулось далеко — сегодня утром оно заняло только 7-е место в результатах поиска.