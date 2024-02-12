Программы-вымогатели принесли хакерам $1,1 миллиарда в 2023 году

Согласно данным исследования компании Chainalysis, программы-вымогатели принесли хакерам рекордные $1,1 миллиарда в 2023 году. Данный объем выплат вырос практически в два раза по сравнению с предыдущим годом из-за увеличения атак на компьютеры в различных секторах, таких как больницы, школы и правительственные учреждения. В прошлом году появилось 538 новых видов программ-вымогателей.

Chainalysis акцентирует внимание на том, что это еще скромные оценки, так как они основаны на анализе криптовалютных кошельков, используемых хакерами для получения выкупов. Реальные суммы, по мнению компании, гораздо выше.

Злоумышленники также увеличили суммы выкупа, нападая на крупные компании. Например, в 2023 году компьютеры Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) были заражены вирусом, за снятие блокировки хакеры потребовали $100 миллионов, хотя компания отказалась выплачивать выкуп.