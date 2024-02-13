Nvidia ненадолго обогнала Amazon по рыночной стоимости

В понедельник Nvidia ненадолго обогнала Amazon.com по рыночной стоимости, что стало последней вехой в ошеломляющем ралли за последний год, вызванном растущим спросом на ее чипы, используемые в вычислениях с искусственным интеллектом.

Акции Nvidia выросли почти на 0,2%, закрывшись с рыночной стоимостью около $1,78 трлн. Акции Amazon упали на 1,2%, но их итоговая стоимость составила $1,79 трлн. Производитель чипов действительно превзошел компанию, занимающуюся электронной коммерцией и облачными вычислениями в ходе очередной сессии, временно сделав ее четвертой по стоимости компанией, зарегистрированной на бирже в США, уступив рыночной капитализации Alphabet в $1,84 трлн. Корпорация Microsoft оценивается в $3,09 трлн, а Apple — в $2,89 трлн.

«На самом деле Amazon оказалась в числе победителей текущего сезона отчетности, поскольку перспективы компании улучшаются», — сказал Питер Гарнри из Saxo Bank. «Nvidia только что переживает первую инвестиционную волну нынешнего бума искусственного интеллекта, осуществляя огромные капитальные затраты в центрах обработки данных».