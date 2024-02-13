В Threads появится раздел с самыми популярными темами дня

Threads запустила в США тестирование новой функции — списка наиболее обсуждаемых другими пользователями тем, сообщил на платформе глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Список «Темы сегодняшнего дня» (Today’s topics) появится на странице поиска и в ленте «Для вас».

Список формируется алгоритмом искусственного интеллекта, добавил руководитель курирующей платформу Threads соцсети Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri). Он учитывает, какое число пользователей обсуждает определённую тему, и какое количество людей взаимодействовали со связанными с этой темой публикациями. Недавно Meta также пообещала добавить элементы управления для ограничения присутствия политического контента в рекомендациях.

В компании есть отдел специалистов по контенту, который следит, чтобы рекомендуемые Threads темы не нарушали правил сообщества, не дублировались и не вводили пользователей в заблуждение, рассказал Моссери. В списке будет появляться и политический контент, а пользователи смогут жаловаться на темы, которые нарушают правила платформы.

Функция «Темы сегодняшнего дня» поможет в развитии службы микроблогов: она облегчит поиск новых публикаций и пользователей в Threads, чего не хватало на платформе с момента её запуска. Пока она тестируется только в США, но в обозримом будущем станет доступной и пользователям из других стран — после того, как её должным образом «настроят», пообещал Марк Цукерберг.