В МТС начались продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Все новинки получили топовые характеристики, стильный дизайн и множество потрясающих функций на базе искусственного интеллекта. Девайсы можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого платежа. Первым покупателям предоставляется бонус за 10 копеек.

Ключевой особенностью новой флагманской линейки Samsung стала поддержка функций на основе ИИ (искусственного интеллекта), которые применяются почти во всех сценариях использования. Большинство из них работает без подключения к интернету.

Так, все три смартфона умеют переводить речь и текст в режиме реального времени, что можно использовать при живом общении, во время звонков и для переписки в чатах. Умный ассистент для заметок поможет исправить орфографические ошибки, выделить главные мысли в тексте и пересказать его в выбранном стиле. Нейросеть встроена в клавиатуру, поэтому эти функции доступны во всех приложениях, включая браузеры и почтовые клиенты.

Из графических возможностей — умный ИИ-редактор, который позволяет удалять и перемещать объекты на снимке, заполнять пустующее пространство, убирать блики и отражения. Обработка изображений происходит в облаке, поэтому в этом случае нужно будет подключение к Глобальной Сети. А если заинтересовал какой-то объект на картинке, то его можно обвести и быстро найти через поисковик.

Базовый флагман Samsung Galaxy S24 оснащен компактным 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением 2340х1080 пикселей. Адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц автоматически подбирает оптимальное значение, чтобы обеспечить плавную картинку или экономию заряда в зависимости от ситуации. Дисплей порадует отличной цветопередачей и широким диапазоном контрастности, а высокий уровень яркости позволит все рассмотреть даже в летний солнечный день.

Для создания четких качественных снимков предусмотрена мощная тройная камера с основным модулем на 50 Мп, широкоугольным сенсором на 12 Мп и телеобъективом на 10 Мп, который поддерживает 3-кратный оптический зум. Она научилась еще лучше снимать в темноте благодаря новым алгоритмам искусственного интеллекта. Фронтальная камера на 12 Мп позволяет снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy S24 8/128 ГБ составит от 3239 рублей при оплате сразу или от 140,83 рубля в месяц — при покупке в рассрочку. Оформить версию с памятью 256 ГБ можно за 3519 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку составит от 153 рублей.

Модель Samsung Galaxy S24+ получила большой 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 3120х1440 пикселей и более емкую батарею на 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Набор камер и аппаратная основа у Samsung Galaxy S24+ и у Samsung Galaxy S24 идентичны. Оба смартфона собраны на базе высокопроизводительного процессора Exynos 2400, созданного по техпроцессу 4 нм, который обеспечивает высокую скорость работы и плавную картинку даже в самых требовательных к ресусам играх.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy S24+ 12/256 ГБ составит от 3969 рублей при оплате сразу или от 172,57 рубля в месяц — при покупке в рассрочку. Оформить версию Samsung Galaxy S24+ 12/512 ГБ можно за 4439 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку составит от 193 рублей.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra получил самые впечатляющие характеристики. Максимальную производительность обеспечивает специально разогнанный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. За высокое качество картинки отвечает большой 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 3120х1440 пикселей. Рамка корпуса выполнена из титана. От повреждений дисплей защищен инновационным сверхпрочным стеклом Gorilla Glass Armor.

Основная камера Samsung Galaxy S24 Ultra состоит из четырех модулей: главного модуля на 200 Мп, широкоугольной камеры на 12 Мп и двух телеобъективов на 10 и 50 Мп соответственно. В комплекте идет электронное перо S Pen. Имеется поддержка высокоскоростных беспроводных интерфейсов Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7. Долго работать от одного заряда позволяет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Стоимость флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 ГБ составит от 5219 рублей при оплате сразу или от 226,92 рубля в месяц — при покупке в рассрочку. Оформить версию с паматью 512 ГБ можно за 5679 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку составит от 246,92 рубля.

Не упустите возможность купить два телефона по цене одного. При покупке Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra доступен бонус за 10 копеек — смартфон Samsung Galaxy A04 или Samsung Galaxy A04s.

Также при покупке флагманов Samsung можно приобрести оригинальные чехлы к ним со скидкой до 50 рублей. Предложение актуально по акции «Аксессуары+».