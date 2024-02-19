Подведен итог олимпиады БГУИР-ПЕЛЕНГ по инфокоммуникационным технологиям

17 февраля в ОАО "Пеленг" в рамках работы совместного учебно-исследовательского центра были подведены итоги олимпиады по инфокоммуникационным технологиям с БГУИР. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участниками испытаний стали более трехсот школьников 10-11 классов, учащихся технических специальностей профессионально-технических, средне-специальных учреждений образования и студентов первого курса технических специальностей вузов.

Цели олимпиады: оказание помощи учащимся старших классов в профессиональном самоопределении, популяризация профессиональной деятельности в области инфокоммуникационных технологий, отбор учащихся и студентов для углубленной профессиональной подготовки и последующего трудоустройства в ОАО «ПЕЛЕНГ».

Ректор БГУИР Вадим Богуш: "В университете проводится достаточно много различных олимпиад, но направление, связанное с созданием программных и аппаратных систем, для нас впервые. Такие специальности имеют для нас высокий потенциал и смысл. Мы не только показываем современные белорусские предприятия, но и формируем вместе задание для школьников, чтобы они почувствовали себя студентами с точки зрения решения практических задач".

Генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков: "Цель олимпиады была в отборе талантливой молодежи, которые уже со школьной скамьи и первых курсов готовы решать сложные технические задачи, требующие нестандартных знаний. Победители, кроме подарков, получают наше дальнейшее сопровождение в течении получения высшего образования, возможность проходить у нас практику и работать уже со старших курсов. Во многом это уберет с них фактор неопределенности, что несомненно важно для каждого абитуриента и первокурсника. Проведение подобной олимпиады будет продолжено на регулярной основе".