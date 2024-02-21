Samsung сохраняет лидерство на мировом рынке телевизоров

По данным исследовательской компании Omdia, доля Samsung на мировом рынке телевизоров в 2023 году составила 30,1%. Samsung сохраняет статус лидера отрасли с 2006 года. С момента запуска в 2017 году количество проданных QLED-телевизоров Samsung, включая последние модели Neo QLED, превысило 40 млн. Только в 2023 году было продано 8,31 млн моделей QLED.

Компания Samsung заняла ведущие позиции в сегменте телевизоров премиум-класса – в частности, телевизоров с диагональю более 75 дюймов и стоимостью свыше 2 500 долларов. У компании впечатляющая доля рынка телевизоров стоимостью свыше 2 500 долларов – 60,5%, а также самая большая доля продаж в сегменте телевизоров с диагональю более 75 дюймов – 33,9%. Кроме того, компания сохранила лидирующие позиции на рынке телевизоров с диагональю более 90 дюймов – при доле 30,4% – благодаря стабильным продажам моделей с диагональю 98 дюймов.

Опираясь на свои достижения на рынке сверхбольших и высокотехнологичных телевизоров, компания Samsung также добилась значительных успехов в сегменте OLED. Объем продаж ее OLED-линейки в 2023 году достиг 1,01 млн единиц, что составляет 22,7% рынка. Ожидается, что доля Samsung в данном сегменте в 2024 году возрастет за счет новых моделей.

В 2024 году компания Samsung рассчитывает внедрить еще больше инноваций. Благодаря достижениям в разработке процессоров и передовым ИИ-функциям компания продолжит менять представление о домашних развлечениях и устанавливать новые стандарты в ТВ-отрасли.