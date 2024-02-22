Samsung представила обновление для беспроводных наушников серии Galaxy Buds

Благодаря ряду функций громкой связи с поддержкой искусственного интеллекта обновленные Galaxy Buds не только обеспечивают чистое звучание, но и погружают в экосистему Samsung. При сопряжении со смартфонами серии Galaxy S24, ноутбуками Galaxy Book4, телевизорами Samsung и другими устройствами Galaxy наушники Galaxy Buds открывают новые возможности.

Смартфоны Galaxy S24 позволяют разговаривать с кем угодно и где угодно в режиме реального времени, а при использовании наушников Galaxy Buds даже не обязательно доставать смартфон из кармана.

Переводчик: Функция Interpreter (Переводчик) улучшает коммуникацию, обеспечивая на устройствах серии Galaxy S24 мгновенный перевод в режиме реального времени на разделённом экране, чтобы люди, стоящие друг напротив друга, могли прочитать текстовую расшифровку того, что сказал собеседник, либо же перевод может быть озвучен голосом. Подключенные Galaxy Buds оптимизируют эту функцию, разводя звук во время разговора: вы одновременно можете слушать перевод через наушники, а собеседник – через динамик телефона. Это позволяет лучше сосредоточиться на разговоре и избавляет от необходимости передавать устройство туда-сюда. Кроме того, можете легко менять порядок во время разговора, просто коснувшись наушников, без необходимости вручную настраивать порядок с помощью телефона.

Последние обновления Galaxy Buds обеспечивают бесшовную связь между устройствами Samsung.

Auracast: В прошлом году Samsung представил технологию Auracast на телевизорах Samsung Smart TV для Galaxy Buds2 Pro — она превращает ваш ТВ в своего рода радиостанцию, сигнал которой можно транслировать на несколько наушников Galaxy Buds. Теперь эта функция станет доступна для телефонов и планшетов, включая серию Galaxy S24.

360 Audio: Функция 360 Audio погружает пользователя в центр событий и окружает его звуком со всех сторон. Функция, которая ранее поддерживалась только на телефонах и планшетах, теперь будет доступна и для телевизоров, помогая создавать атмосферу кинозала в домашних условиях. А Galaxy Buds смогут отслеживать движения вашей головы, чтобы создать по-настоящему захватывающий звуковой фон.

Auto Switch: Если смотрите телевизор Samsung в наушниках Galaxy Buds и получаете звонок, функция Auto Switch позволит вам подключиться к звонку через телефон Galaxy. Когда звонок закончится, воспроизведение контента возобновится на телевизоре. Samsung добавил эту функцию на ПК, включая серию Galaxy Book4.

Обновление программного обеспечения с расширенными возможностями подключения будет доступно для Galaxy Buds2 Pro, Buds2 и Buds FE, начиная с конца февраля.