Павел Дуров анонсировал монетизацию Telegram-каналов

Владельцы Telegram-каналов смогут получать финансовое вознаграждение за свою работу. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале.

В марте, по словам Дурова, рекламная платформа Telegram начнет свою работу почти в 100 новых странах. «Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах», — написал Дуров.

Telegram будет проводить выплаты при помощи технологии TON, а владельцы каналов станут получать деньги в виде криптовалюты Toncoin. Дуров рассказал, что Telegram-каналы каждый месяц суммарно получают один триллион просмотров. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламной платформы Telegram.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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