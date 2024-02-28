Honor разрабатывает "умное кольцо"

Компания Honor ведёт разработку "умного кольца". Об этом в разговоре с CNBC подтвердил генеральный директор Джордж Чжао.

Никаких подробностей о будущем гаджете пока нет, но Джордж Чжао отметил, что устройство будет поддерживать функции мониторинга за здоровьем владельца. В разговоре с журналистами генеральный директор отметил, что компания рассматривает ИИ в качестве ключевой функции, способной предоставить пользователям больше информации об их здоровье.

«Аппаратные возможности совместно с приложениями с поддержкой ИИ позволят адаптировать различные курсы тренировок специально под конкретного человека на основе его привычек и общего состояния здоровья, а также смогут предоставлять профессиональные советы. Я думаю, что ИИ сможет качественно трансформировать подобные приложения для здоровья», — прокомментировал глава Honor.