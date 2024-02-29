За 3 года злоумышленники украли более 36 миллионов логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов

Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили, что с 2021-го по 2023-й год были скомпрометированы и выложены на теневых и других специализированных площадках 34 миллиона пар логинов и паролей игроков Roblox (гейминговой онлайн-платформы), 688 тысяч связок логинов и паролей от аккаунтов в сервисах OpenAI (занимается разработками в области ИИ), около 1,2 миллиона учётных записей пользователей инструмента для графического дизайна Canva и 839 тысяч пар логинов и паролей от сервиса для проверки грамматики при написании текстов на английском языке Grammarly. Такие данные Kaspersky представила на Mobile World Congress 2024.

Учётные данные могли подвергнуться компрометации в результате атак с использованием стилеров — вредоносного ПО, предназначенного для кражи логинов и паролей. Стилерами могут заражать как личные, так и корпоративные устройства, например через фишинговые письма или сайты с вредоносным содержимым. Продажа учётных данных — заметная активность на теневом рынке. Часто злоумышленники крадут аккаунты от различных онлайн-платформ и сервисов, а затем перепродают тем, кто использует полученную информацию в рамках других схем.

В 2023-м году количество скомпрометированных пар логинов и паролей сервиса OpenAI, в том числе пользователей ChatGPT, выросло примерно в 33 раза по сравнению с 2022-м годом и составило почти 664 тысячи.

Теневой рынок, на котором продаются логины и пароли, можно оценивать как с точки зрения количества скомпрометированных аккаунтов, так и спроса на них, то есть количества объявлений, в которых злоумышленники предлагают или пытаются купить лог-файлы стилеров с такими данными. Так, спрос на аккаунты ChatGPT среди злоумышленников резко вырос в марте 2023 года после выхода четвёртой версии популярного чат-бота на основе нейросети, а затем стабилизировался.

Число скомпрометированных аккаунтов на платформе Roblox растёт с каждым годом. За последние три года оно выросло на 231% — c 4 миллионов 700 тысяч в 2021 году до 15,5 миллионов в 2023-м. Эксперты также проанализировали объявления о скомпрометированных аккаунтах 11 наиболее популярных игровых платформ, в том числе Twitch, Electronic Arts, Sony PlayStation, Steam. В среднем число скомпрометированных аккаунтов для каждой из этих платформ выросло с 2021 года на 112%.